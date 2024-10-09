صحة غزة تصدر تحديثا جديدا بعدد ضحايا القصف الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 42 ألف شهيد وأكثر من 97 ألف جريح.

وقالت الوزارة في تقريرها الاحصائي اليومي للعدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ369 على قطاع غزة إن

الاحتلال الاسرائيلي إرتكب ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 45 شهيدا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 42,010 شهيد و 97,720 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.