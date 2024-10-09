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تفاصيل جديدة لحظة وصول فريق الإنقاذ لجثمان الشهيد السيد حسن نصر الله ورفاقه الابرار


تحدث مدير فوج إطفاء الضاحية الجنوبية، عن تفاصيل جديدة خلال لحظة وصوله لجثمان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث ذكر في مقطع فيديو خلال مقابلته مع قناة المنار التابعة لحزب الله ان "جثمان السيد نصر الله كانت لحظة وصولنا اليها، ممددة بشكل مريح غير مقطعة"، مبينا ان "جثمان السيد علي كركي (أبو الفضل) كانت بجانبه".

وتابع، "قمت بعمل الإسعافات الأولية للامين العام في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون فائدة"، مشيرا الى "اننا لم نتمكن من رفع اقنعة الاوكسجين لوجود غازات سامة قاتلة".وأضاف"حاولت رفع الجسد بعد ان قمنا بتغطيتها".

 

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