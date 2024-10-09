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بيان مهم صادر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية حزب الله :
سوريا - لبنان - فلسطين
فصيحة الجيش الصهيوني .. قوة إسرائيلية تسللت إلى مارون الراس وحزب الله يفاجئهم بهذه الطريقة
وكالة انباء براثا
90
2024-10-09
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فصيحة الجيش الصهيوني .. قوة إسرائيلية تسللت إلى مارون الراس وحزب الله يفاجئهم بهذه الطريقة
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حزب الله يعلن استهداف 4 تجمعات للقوات الاسرائيلية برشقات صاروخية
استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء بالقصف الإسرائيلي على دمشق
حزب الله يعلن عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الصهيوني الجبان خلال الملحمة البطولية التي وقعت بمنطقة اللبونة الحدودية اليوم حيث هناك اكثر الـ 35 قتيل و 200 جريح من نخبة ضباطه وجنوده.
بيان مهم صادر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية حزب الله :
قصف جوي صهيوني غادر يستهدف حي المزة بالعاضمة السورية دمشق
اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وقوة إسرائيلية تسللت إلى منطقة اللبونة جنوب لبنان ( موسع )
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