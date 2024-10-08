حزب الله يعلن استهداف 4 تجمعات للقوات الاسرائيلية برشقات صاروخية

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف 4 تجمعات للقوات الاسرائيلية برشقات صاروخية.
وذكر بيان للحزب، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:30) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الصهيوني في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية".
واضاف البيان انه" على صعيد متصل، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الصهيوني في المطلة بِصلية صاروخية".
وتابع البيان، ان" مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا عند الساعة (6:30) من مساء يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الصهيوني في منطقة مارون الراس بِصلية صاروخية".
واكد حزب الله، ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا عند الساعة (6:30) من مساء يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الصهيوني في منطقة مارون الراس بِصلية صاروخية".
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