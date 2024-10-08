استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء بالقصف الإسرائيلي على دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية انه في حوالي الساعة ٢٠,١٥ مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق،

واوضحت الوزارة في بيان لها ان الهجوم الاجرامي أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.