قصف جوي صهيوني غادر يستهدف حي المزة بالعاضمة السورية دمشق

استهدف قصف جوي صهيوني جبان، مساء الثلاثاء، العاصمة السورية دمشق. وقالت وسائل إعلام سورية، إن "قصفا جويا استهدف منطقة المزة في العاصمة السورية".

وأضافت أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

وكشفت تلك الوسائل، إن "القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد داخل حي المزة".

الى ذلك، ذكرت إذاعة "شام إف إم" أن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق يُرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة بمحيط أبنية الـ14 والمعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات".