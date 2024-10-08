اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وقوة إسرائيلية تسللت إلى منطقة اللبونة جنوب لبنان ( موسع )

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء يوم الثلاثاء بين مقاتلي حزب الله وقوة إسرائيلية تسللت من خلف أحد مواقع القوات الدولية اليونيفيل في منطقة اللبونة جنوب لبنان، حسبما نقل مراسل القناة الروسية.

وأضاف المراسل أن الاشتباكات بين الطرفين جرت بالأسلحة الرشاشة والصواريخ الموجهة.وأفاد بورود أنباء تفيد بسقوط إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

في حين أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن عملية حزب الله أوقعت قتلى وجرحى بأعداد كبيرة في قوة إسرائيلية خاصة قرب اللبونة وقد هرب الباقين الى الشريط الحدودي وقد شوهدت طائرات الهليكوبتر تنقل القتلى والجرحى الى مستشفيات الكيان الصهيوني

وفي ذات الصدد، أعلن حزب الله في بيان "أنه ولدى تقدم قوة إسرائيلية عند الساعة 2:00 من فجر يوم الثلاثاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".‏

ويتواصل التصعيد بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث أطلق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.