حزب الله اللبناني يمطر قوة اسرائيلية بقذائف وصواريخ ويجعلها تهرب الى المنطقة الحدودية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، قصف قوة اسرائيلية بقذائف وصواريخ ويجعلها تتراجع بمنطقة اللبونة الحدودية.
وذكر بيان للحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ولدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطر مجاهدو المقاومة الإسلامية هذه القوة بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية".
وأضاف: "وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على التراجع".
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