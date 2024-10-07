وحدة الرضوان في حزب الله: استحواذنا على الكثير من بيانات الأمن القومي للإحتلال

أعلنت الوحدة السيبرانية في وحدة الرضوان، وهي الوحدة العسكرية الخاصة التابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، عن استهدافها وزارة الأمن القومي لإسرائيل و"استحواذها على الكثير من البيانات الكاملة".

وقالت الوحدة السيبرانية لرضوان، ان: "هذه البيانات تضم بيانات المستوطنين وجنود الاحتلال إضافةً إلى الكثير من الوثائق الأمنية".

وحذرت من أنّ "كل المحتلين من جنود ومستوطنين هم أهداف لنا".

فيما نشر حزب الله اللبناني اليوم مقطع فيديو حمل عنوان "نحن الرضوان" تضمن مشاهد جديدة لقدرات "قوة الرضوان" الدفاعية والهجومية.

ووثق الفيديو مقاتلي قوة الرضوان في حزب الله بالإضافة إلى لقطات لمنشأة عسكرية تحتوي على مجموعة من الراجمات الصاروخية والتجهيزات المتقدمة.

كما تضمن الفيديو كلمة سابقة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه قال فيها "لقد ترك لكم عماد مُغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدرّبين المجهّزين الحاضرين للشهادة".

ويأتي هذا العرض كرسالة للجيش الإسرائيلي حيث تؤكد المقاومة استعدادها الكامل لجميع الاحتمالات.

كما تعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجيتها لإبراز قوتها وقدراتها العسكرية في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.