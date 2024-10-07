سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تنصب كمينا لقوات إسرائيلية باستخدام قنبلة غير منفجرة !


أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بمنطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة مستخدمة قنبلة "جي بي يو"، حيث قام  مقاتلي حماس بتفخيخ لمبنى باستخدام قنبلة "جي بي يو" غير منفجرة، وعلقوا في نهاية الفيديو "بضاعتكم ردت إليكم".  

كما أعلنت الكتائب استهداف مدينة سديروت بعدد من صواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114 ملم.

واستهدفت أيضا دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافاه" بعبوة أرضية وقذيفة "الياسين 105" شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

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