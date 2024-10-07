"أبو عبيدة" يدعو علماء الأمة إلى بيان "فريضة الجهاد" ضد اسرائيل

ألقى الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، اليوم الاثنين، كلمة بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، فيما دعا علماء الأمة إلى بيان "فريضة الجهاد" ضد إسرائيل.

وقال أبو عبيدة في كلمته، "عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث".

وأضاف أن المقاومة ضربت العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية.

وذكّر بأن معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما تغول العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى. وتابع "شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان".

وأشار الى انه "أسقطنا آلافا من جنود العدو قتلى وجرحى وأخرجنا من الخدمة مئات الآليات العسكرية"، مؤكدا ان "مجاهدي المقاومة يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة "ولا نزال نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم".

واردف "أسقطنا آلافا من جنود العدو قتلى وجرحى وأخرجنا من الخدمة مئات الآليات العسكرية".

وقال أبو عبيدة "الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة"، بينما عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير".

وذكّر بأن "هذا الكيان إلا حبال الإدارة الأميركية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن".

وأشاد الناطق باسم القسام بجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، وقال "مسيَرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة"

وأضاف "نثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي العظيم في اليمن الحر ونقدر حراك كل الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم".

وجاء في الكلمة "نقول اليوم لإخواننا المقاتلين في حزب الله إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة"، مشيدا بالوقت ذاته بـ"جمهورية إيران الإسلامية التي توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو".

واكمل "شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان.

ودعا علماء الأمة إلى بيان "خطورة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وبيان فريضة الجهاد ضد عدو الأمة".

وطالب بإطلاق أكبر حملة عربية وإسلامية ودولية لإسناد الشعب الفلسطيني.

وبشأن أسرى إسرائيل لدى المقاومة قال الناطق باسم القسام "حرصنا منذ اليوم الأول على حماية الأسرى لدينا والحفاظ عليهم".