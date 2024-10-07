كتائب القسام تتبنى عملية قصف تل أبيب

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عن عملية قصف تل أبيب، حيث ذكرت وسائل إعلام العدو أن القصف أدى إلى وقوع إصابتين، فقد قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقارير الأولية تتحدث عن إصابتين طفيفتين إثر القصف الذي استهدف تل أبيب.

كما أعلن الجيش الإحتلال في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قليل في منطقة المركز، تم رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية عبرت من منطقة خان يونس، وتم رصد سقوطها في المنطقة. التفاصيل قيد الفحص".

بالمقابل، ذكرت كتائب القسام في بيان: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".