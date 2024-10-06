المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف ثلاثة مواقع متفرقة في الجولان المحتل بطائرات مسيرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، عن استهدافها 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل باستخدام الطيران المسير، حيث جاء في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الاولى من هذا اليوم الأحد 6-10-2024، بواسطة الطيران المسيّر ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان المحتل".



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