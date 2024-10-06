حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

صرّحت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الصهيوني المستمر على القطاع حيث بلغ عدد الشهداء 41870، والمصابين 97166.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 45 شهيداً و256 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن حصيلة ما وصل للمشافي نتيجة استهداف القوات الإسرائيلية للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الاقصى بالمحافظة الوسطى، فجر اليوم 26 شهيد و عشرات الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وطالبت الوزارة من ذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

هذا وأصدر جيش الإحتلال اليوم الأحد أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق شمال قطاع غزة أرفقها بخريطة توضح مناطق "الحركة الآمنة للمدنيين"، كما أشار في بيان منفصل إلى إطلاق عملية عسكرية برية جديدة في شمال قطاع غزة، حيث بدأت الفرقة 162 العمليات العسكرية لاحباط حماس في منطقة جباليا، واستكملت تطويق المنطقة.