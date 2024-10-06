جيش الإحتلال ينذر سكان 25 قرية جنوب لبنان بضرورة الإخلاء!

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 25 قرية جنوب لبنان، اليوم الأحد، بضرورة إخلاء قراهم وبلداتهم إلى ما وراء نهر الأولي، إذ قال جيش الاحتلال "في بيان عاجل إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، بيت ياحون، جميجمه، الطيري، بني حيان، التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، جبل العدس، بياض، صربين، برج رحال، عين بعل، الرشيديه، حنيه.



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