عشرات الشهداء والجرحى وقصف غير مسبوق، تحديث للوضع الميداني في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل تحديثات الوضع الميداني الحالي للقطاع حتى الساعة 09:00 مساء يوم أمس السبت الخامس من أكتوبر 2024، لليوم 364 للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر، حيث أشار الدفاع المدني إلى أن في محافظة الشمال تم تسجيل:

5 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين بمدينة بيت حانون.

إنقاذ 5 مواطنين من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة "البنا" وإخماد حريق كبير في المكان بعد قصف إسرائيلي للمنزل بالقرب من مركز شرطة جباليا البلد.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين عند دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة.

شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "عبد الله" في جباليا.

شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "فرح" في جباليا البلد.

قصف مدفعي بشكل كبير على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة (السلاطين والعطاطرة وجباليا).

شهيد وعشرات المفقودين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "شعبان" في جباليا البلد.

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "محيسن" بمحيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا.

3 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "العرابيد" في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

شهيدة وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على شقة سكنية في عمارة "خضورة" خلف عيادة الوكالة بمخيم جباليا.

شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على محيط "نادي خدمات جباليا" بمخيم جباليا والذي يؤوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة.

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "مقبل" في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "صالح" في جباليا البلد.

شهيدة وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "عفانة" في بئر النعجة.

محافظة غزة:

3 شهداء بينهم طفلان وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "أبو راس" بمحيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

قصف إسرائيلي مدفعي على منزل يعود لعائلة "محيسن" عند موقف جباليا بمدينة غزة.

محافظة الوسطى:

شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الغفري" شمال شرق النصيرات.

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة أحمد الكرد بدير البلح.

5 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلتي "كراجة وعليان" شمال شرق مخيم النصيرات.

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي على منزل يعود لعائلة "النجار" بمحيط دوار العواودة في بلوك 6 بمخيم البريج.

شهيدان نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "غنيم" غرب مفترق أبو صرار غرب مخيم النصيرات.

شهيدتان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي على منزل يعود لعائلة أبو "بطيحان" على شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على شقة سكنية تعود لعائلة "أبو لوز" غرب مخيم النصيرات.

محافظة رفح:

انتشال شهيد وإصابة من منطقة زغلول شمال مدينة رفح.

انتشال 3 شهداء من خربة العدس شمال مدينة رفح.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر حصيلة لها اليوم السبت، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 41825 شهيدا، إضافة إلى 96910 جرحى، منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، والمتواصلة منذ 364 يوما على التوالي".

ومازالت إسرائيل تشن حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، متسببة بدمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، كما تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.