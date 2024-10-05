موجز عن الاعمال البطولية التي نذفها ابطال حزب الله

جبهة جنوب لبنان

🔻 1 - لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.

🔻 2 - أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة.

🔻 3 - استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفريوفال بصلية صاروخية

🔻 4 - استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم السبت تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي

🔻 5 - استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميةَ تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون بصلية صاروخية.

🔻 7 - قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ، قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏.‏

🔻 8 - قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت ، مستعمرة سعسع بصاروخي فلق 2.

🔻 9 - قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ، ‏مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية. ‏

🔻10 - استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ، ‏مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية.‏

🔻 11 - ‌‏‌‏‌والشريفةاستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مرابض وتجمعات العدو في حرش مستعمرة دان بصلية صاروخية كبيرة.

🔻 12 - على نَصْرِهِمْ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.

🔻 13 - قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ، شركة ألتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية.

🔻 14- إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعات لجنود العدو في مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية.