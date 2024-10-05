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في اول تعليق له .... حزب الله ينفي ما تنشره وسائل الاعلام حول سماحة السيد هاشم صفي الدين
سوريا - لبنان - فلسطين
جانب من الحرائق المندلعة بشمال فلسطين المحتلة نتيجة صواريخ حزب الله.
وكالة انباء براثا
101
2024-10-05
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في اول تعليق له .... حزب الله ينفي ما تنشره وسائل الاعلام حول سماحة السيد هاشم صفي الدين
جانب من الحرائق المندلعة بشمال فلسطين المحتلة نتيجة صواريخ حزب الله.
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