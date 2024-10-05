"حزب الله" يستهدف تجمع "الكريوت" المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا

نشر "حزب الله" اللبناني يوم السبت مشاهد من عملية استهداف تجمع "الكريوت" المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا شمال إسرائيل.
وأعلن "حزب الله" صباح الجمعة قصف منطقة "الكريوت" (تجمعات سكانية للمستوطنين) في خليج مدينة حيفا برشقة صاروخية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 20 صاروخا أطلقت باتجاه حيفا والجليل الأعلى وأن بعضها تم اعتراضه .
وتتعرض "الكريوت" الإسرائيلية لعمليات قصف شبه يومي خلال الشهرين الأخيرين على يد "حزب الله" اللبناني.
والمنطقة هي تجمّع لست مستوطنات: كريات يام، كريات بياليك، كريات موتسكين، كريات آتا، كريات حاييم وكريات شموئيل.
ويتجاوز عدد المستوطنين في "الكريوت"ربع مليون نسمة حيث تضم أكبر تجمع للمستوطنين في الشمال.
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