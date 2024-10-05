حزب الله: قصف ثكنة "معاليه غولاني" بصلية صاروخية

اعلن حزب الله، اليوم السبت، قصف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.

وذكر بيان للحزب: انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية للكيان الصهيوني للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية".

ويوم امس، أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله، استهداف جنود الكيان الصهيوني بصليات صاروخية بمواقع مختلفة منها شرق دوفيف و بيادر العدس وفي محيط موقع البغدادي بصليات صاروخية كبيرة.