سوريا - لبنان - فلسطين

الاعلام الصهيوني: "نحن في وضع سيئ" وهو يتحدث عن الرد على إيران وملف الأسرى!


تداولت وسائل إعلام عبرية طبيعة الرد المتوقع على الهجوم الذي نفذته إيران الثلاثاء الماضي، وملف الأسرى في قطاع غزة، إضافة إلى عزم أهالي الأسرى تنظيم مظاهرات كبرى في ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث نفّذ الحرس الثوري الإيراني في الأول من أكتوبر الجاري هجوما صاروخيا غير مسبوق على إسرائيل بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باليستي على مواقع عسكرية وحيوية في الداخل الإسرائيلي.

وفي هذا الجانب، أكد مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 الإسرائيلية سليمان مسودة أن الرد الإسرائيلي على إيران سيتم بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، ونقل عن مسؤولين مطلعين قولهم إن "للحدث قابلية كبيرة للانفجار، لذلك يجب تنفيذه دون أن يفاجئ أصدقاء إسرائيل في واشنطن".

وأضاف مسودة أن واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل بشأن الهجوم، ومن المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأيام المقبلة.

من جانبه، قال يارون أبراهام مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية إن "الرد المتوقع قاس ومنسق مع الولايات المتحدة، وسينفذ خلال أيام". ونقل عن وزراء في المجلس الوزاري المصغر قولهم إن "هذا الرد إجباري، وسيجبي ثمنا كبيرا من النظام الإيراني".

فيما حذّر محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 ألون بن ديفيد، من أن إسرائيل "في وضع سيئ على مستوى الشرق الأوسط"، مشيرا إلى وجود تردد حقيقي بين الرغبة في الرد على إيران والخشية من جر إسرائيل إلى مواجهة مباشرة معها.

 وحول القدرات الإسرائيلية على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، حذر الخبير في الأمن القومي كوبي مروم من الإفراط في الثقة بقدرة الجيش الإسرائيلي على القيام بهذا النوع من العمليات بمفرده، إذ أكد أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل أن تشارك واشنطن في الهجوم بشكل مباشر.

وبخصوص ملف الأسرى في غزة، أكد مسودة أن المفاوضات عالقة وأن "القضية ليست مطروحة للنقاش خلال الاجتماعات الأمنية". ونقل عن مسؤولين قولهم "نحن في حالة جمود تام تقريبا، ولا توجد استجابة من الطرف الآخر".

بالمقابل، انتقد داني ألغيرت، شقيق أحد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، تصريحات نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة فقط عندما تستسلم حماس وتطلق سراح الأسرى، ووصف هذه التصريحات بأنها "فارغة" و"عديمة الأخلاق"، معتبرا أن نتنياهو فشل في إدارة هذا الملف.

وفي ذات الصدد، كشف يوآف بوروفيتش مراسل قناة كان 11 عن عزم عائلات الأسرى تنظيم تظاهرة احتجاجية ضخمة أمام منزل نتنياهو في القدس الاثنين المقبل في الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعلام الصهيوني: "نحن في وضع سيئ" وهو يتحدث عن الرد على إيران وملف الأسرى!
المقاومة: امتصاص حزب الله للصدمات والتأقلم أصاب الاحتلال بـ"هيستيريا"
بعد عام من طوفان الأقصى، خسائر فلسطين وجيش الإحتلال بالأرقام
حزب الله يعلن مقتل 17 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً
بريطانيا تسيير 100 رحلة تجسسية فوق غزة لمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية!
حزب الله يقصف قاعدة سخنين الصهيونية في خليج عكا
حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الصهيوني جنوب لبنان
الصحة اللبنانية تكشف عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي
حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
تعرّض منزل الفنان اللبناني معين شريف للدمار الكامل إثر قصف إسرائيلي ... وشريف يرد : فدا روح سماحة السيد"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك