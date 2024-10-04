بعد عام من طوفان الأقصى، خسائر فلسطين وجيش الإحتلال بالأرقام

أضحت الحرب الأخيرة بين حماس وجيش الاحتلال هي الأكثر وحشية وخراباً من بين الحروب الخمس التي جرت بين الطرفين منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية في عام 2007، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

ولفتت الوكالة إلى خسائر الحرب حتى الأول من نوفمبر، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة في غزة ومسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى المراقبين الدوليين ومنظمات الإغاثة.

ومنذ تسلل مئات من مسلحي حركة حماس، إلى مناطق يحتلها الكيان الغاصب من غزة في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في الكيان.

وردت جيش الاحتلال على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب باستشهاد أكثر من 8796 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس. وبلغ عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة 21543 جريحا، حسبما ذكرت ""أسوشيتد برس".

وبحسب إحصائيات لقناة السومرية ، فان الخسائر التي مُني بها الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي:

الخسائر البشرية في الجانب الفلسطيني حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما أعلنت السلطة الفلسطينية:

41788 شهيداً

96794 مصابا

60% من الشهداء والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن

16 ألف طفل إستشهد

11 ألف امرأة إستشهدت

885 كادرا طبيا

173 صحفيا

3 شهداء من الدفاع المدني

710 رُضع

37 قضوا جراء المجاعة

1760 جثمانا لم يُستدل على هوية أصحابها

19 ألف طفل باتوا يتامى

6000 أسرة فقدت الأم

716 شهيداً في الضفة الغربية

من بينهم 160 طفلاً

5750 جريحا وحسب الأمم المتحدة: 22500 مصاب في غزة سيحتاجون إلى رعاية مدى الحياة

*الإصابات تتركز في الأطراف

-بتر

-تلف في النخاع الشوكي

-إصابات دماغية

-حروق شديدة

*خسائر قطاع التعليم وحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، فإن تلك الخسائر تركزت في الآتي:

أكثر من 11 ألف طالب إستُشهد

17770 طالبا أصيبوا

529 موظفًا إستُشهد

3685 موظفا أصيبوا

129 موظفا في الضفة الغربية اعتقلوا

115 عالم واستاذة جامعة وباحث إستُشهدوا

461 منشأة تعليمية دُمرت في غزة

من بينها 35 مبنى جامعيًا

62 مدرسة دُمرت بالكامل

124 مدرسة تضررت بشدة

718 ألف طالب في غزة حُرموا من التعليم

حسب وكالة الأونروا 85% من المباني المدرسية في غزة قُصفت 70 بالمئة من مدارس الوكالة دُمرت بالكامل

*وبالنسبة للمقدسات الفلسطينية، 825 مسجدا و3 كنائس دمرت بالكامل

*اما في قطاع الصحة، 17 مستشفى في غزة تعمل من بين 36 مستشفى، حسب منظمة الصحة العالمية

حسب البيانات الرسمية الفلسطينية:

80 مركزا للرعاية الأولية بات خارج عن الخدمة

162 مؤسسة صحية اُستهدفت

131 سيارة اسعاف دُمرت أو تضررت

وحسب الأمم المتحدة، فإن

5 آلاف حالة إصابة بالسرطان بات علاجهم مُعطلا

155 ألف امرأة حامل ومرضعة في غزة لم تحصلن على الرعاية قبل الولادة ولا بعدها

1.1 مليون طفل يواجهون خطر سوء التغذية.

اما حالات الاعتقال في غزة غير مُحددة، فأكثر من 11 ألفا بالضفة الغربية

740 طفلا

420 امرأة

108 صحفيين

8872 قرارا بالاعتقال الإداري

بينما كان النزوح في غزةوبحسب الأمم المتحدة، 1.9 مليون شخص، منهم مليون نازح يقيمون في 450 مركز إيواء

بالمقابل، وفيما يخص الخسائر في الجانب الإسرائيلي

1677 قتيلا

18225 جريحا

من بين القتلى

40 إسرائيليا في الضفة الغربية

724 جنديا

346 قُتلوا في معارك في غزة

53 قتلوا قرب الحدود اللبنانية

من بين الجرحى 4480 جنديا

2293 جرحوا في معارك في غزة

285 في هجمات بالضفة الغربية

*الرهائن الإسرائيليون في غزة 101 رهينة نصفهم يعتقد أنهم قُتلوا

*النزوح في إسرائيل

143 ألف نازح من غلاف غزة

68500 نازح من 43 بلدة في شمال إسرائيل

300 ألف جندي استدعوا للاحتياط

أكثر من 19 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيل، من بينها:

أكثر من 9535 صاروخا من غزة

أكثر من 9000 صاروخ من لبنان وسوريا

120 صاروخا باليستيا و30 صاروخ كروز و170 مسيرة واخرها 200 صاروخ باليستي فرط صوتي من إيران

200 صاروخ ومسيرة من اليمن

16594 مرة دوت صفارات الإنذار في 935 بلدة إسرائيلية