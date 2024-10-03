حزب الله يعلن مقتل 17 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، عن مقتل 17 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً في اشتباكات اليوم جنوب لبنان.

وقال اعلام الحزب في بيان، ان: "غرفة عمليات المقاومة الإسلامية تؤكد من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا".

وتخوض قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أيام معارك واشتباكات وقصف متبادل جنوبي لبنان بعد تدخل بري محدود لإسرائيل.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: ان "الجيش لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب برية واسعة النطاق في لبنان".