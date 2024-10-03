حزب الله يقصف قاعدة سخنين الصهيونية في خليج عكا

أعلن مجاهدي حزب الله، اليوم الخميس، عن شن هجوم صاروخي على قاعدة سخنين الإسرائيلية للصناعات العسكرية في خليج عكا، إذ يُعد هذا الهجوم الأول الذي يستهدف القاعدة منذ اندلاع الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وتعتبر قاعدة سخنين مركزًا لتطوير مختلف أنواع الأسلحة وتصنيعها، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والذخائر، ونظم الدفاع المختلفة، حيث تعمل القاعدة بالتعاون مع شركات تصنيع عسكرية أخرى في إسرائيل مثل "رفائيل" و"إسرائيل للصناعات الجوية" على تطوير تقنيات عسكرية متقدمة تشمل تكنولوجيا الصواريخ، ونظم الدفاع الجوي، والمعدات العسكرية الحديثة.

ونظراً لموقعها في شمال إسرائيل، تمتلك القاعدة أهمية إستراتيجية، إذ تُسهم في توفير الدعم اللوجستي والعسكري للقوات الموجودة على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا.