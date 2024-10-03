حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الصهيوني جنوب لبنان

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا، في المواجهات التي وقعت مع حزب الله جنوبي لبنان.

وقالت المصادر إن "4 جنود إسرائيليين قتلوا في مواجهات مع حزب الله فجرا في مارون الراس جنوبي لبنان".

وأعلن الحزب في وقت لاحق أنه "نفذ 21 عملية ضد عناصر ومواقع إسرائيلية على الحدود وفي شمال إسرائيل".

كما قال إنه "استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في منطقة نطوعة جنوب الجولان بصاروخ موجه".

وكان حزب الله أعلن في بيان اليوم أنه "فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية متسللة إلى قرية في جنوب البلاد".

كما أعلن الحزب، في بيان إنه "تصدى، اليوم الخميس، لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية".

وسبق أن نشر الحزب 3 بيانات على الأقل اليوم، جاء في أحدها أنه "استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة شوميرا بصاروخ "فلق".

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه "استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة البصة بصلية صاروخية".