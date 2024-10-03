سوريا - لبنان - فلسطين

حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الصهيوني جنوب لبنان


أكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا، في المواجهات التي وقعت مع حزب الله جنوبي لبنان.

وقالت المصادر إن "4 جنود إسرائيليين قتلوا في مواجهات مع حزب الله فجرا في مارون الراس جنوبي لبنان".

وأعلن الحزب في وقت لاحق أنه "نفذ 21 عملية ضد عناصر ومواقع إسرائيلية على الحدود وفي شمال إسرائيل".

كما قال إنه "استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في منطقة نطوعة جنوب الجولان بصاروخ موجه".

وكان حزب الله أعلن في بيان اليوم أنه "فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية متسللة إلى قرية في جنوب البلاد".

كما أعلن الحزب، في بيان إنه "تصدى، اليوم الخميس، لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية".

وسبق أن نشر الحزب 3 بيانات على الأقل اليوم، جاء في أحدها أنه "استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة شوميرا بصاروخ "فلق".

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه "استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة البصة بصلية صاروخية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الصهيوني جنوب لبنان
الصحة اللبنانية تكشف عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي
حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
تعرّض منزل الفنان اللبناني معين شريف للدمار الكامل إثر قصف إسرائيلي ... وشريف يرد : فدا روح سماحة السيد"
الصحة اللبنانية تعلن عن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني
غارات صهيونية تستهدف الضاحية و بلدة كيفون في قضاء عاليه للمرة الأولى
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الصهيوني في مستعمرة "البصة" بصلية صاروخية
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في "أفيفيم" عند الحدود مع لبنان
وسائل إعلام عبرية: طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب.
حزب الله يفند ادعاءات إسرائيل بشأن وجود أسلحة بالمباني التي قامت بقصفها
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك