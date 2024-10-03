حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، عن استهدافه تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في منطقة الصغرى في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية صاروخية.

وكان عدد من الجنود الإسرائيليين قتلوا، اليوم الخميس، في المواجهات التي وقعت مع حزب الله جنوبي لبنان.

وقالت مصادر مطلعة، إن 4 جنود إسرائيليين قتلوا في مواجهات مع حزب الله فجرا في مارون الراس جنوبي لبنان.

وأعلن الحزب في وقت لاحق أنه نفذ 21 عملية ضد عناصر ومواقع إسرائيلية على الحدود وفي شمال الأراضي المحتلة.