سوريا - لبنان - فلسطين

"القسام" تتبنى عملية يافا وتتوعد الاسرائيليين بالمزيد


أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، امس الاربعاء (2 تشرين الاول 2024)، مسؤوليتها عن عملية يافا "تل أبيب" يوم أمس والتي أدت إلى مقتل 7 وإصابة 16 آخرين.

وقالت الكتائب في بيان إن "العملية تزامنت مع ضرباتٍ موجعةٍ تعرض لها قلب الكيان أمس الثلاثاء، في ذروة استنفاره الأمني من مختلف جبهات المقاومة، اختتمت بالهجوم الصاروخي الكبير الذي نفذته إيران في عملية (الوعد الصادق2)".

وتابع البيان: "تمكن مجاهدانا من التسلل إلى داخل أراضينا المحتلة، وطعن أحد جنود الاحتلال والاستيلاء على سلاحه الآلي، ثم تنفيذ العملية البطولية في موقعين مختلفين في قلب (تل أبيب) أحدهما داخل محطة للقطارات، وقاموا بالإجهاز على المغتصبين الصهاينة من مسافة صفر".

وأكدت أن "قادم الأيام ستحمل في طياتها موتًا سيأتيكم من مختلف مناطق الضفة، على أيدي مجاهدينا الأشداء من أبناء القائدين إسماعيل هنية وصالح العاروري، والذين نُعدُهم ونجهزهم ليخطوا ببطولاتهم صفحات عزٍ في معركة (طوفان الأقصى) ستثلج صدور أبناء شعبنا بعون الله، وطالما واصل الاحتلال إبادة شعبنا وأطفالنا في غزة فإنه سيعتاد رؤية قتلاه في شوارع مدننا المحتلة بإذن الله".

ونفذ فلسطينيان عملية مسلحة وسط مدينة يافا، أمس الثلاثاء، شمال غرب القدس المحتلة، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا للإعلام العبري.

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