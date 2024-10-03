صحة لبنان : حصيلة جديدة لضحايا الغارات الصهيونية

صرّحت وزارة الصحة اللبنانية، عن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الصهيونية التي استهدفت لبنان، حيث ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصًا، وتسببت بإصابة 85 شخصا بجروح".

وتتعرض لبنان منذ 23 أيلول 2024، لغارات صهيونية مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.