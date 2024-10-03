جنوب لبنان يتعرض لغارات وقصف مدفعي صهيوني

تعرّضت مناطق جنوبي لبنان، مساء الأربعاء، لغاراتصهيونية كذلك قصف مدفعي، حيث ذكرت وسائل إعلام، إن "غارتين إسرائيليتين على بلدتي صير الغربية وتولين جنوبي لبنان". وأضافت أن "غارة إسرائيلية على محيط بلدة طير حرفا جنوبي لبنان"، مشيرة الى أن "ثلاث غارات إسرائيلية أخرى على الضاحية الجنوبية لبيروت".

وبيّنت أن "قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان". كذلك ذكرت هذه التقارير ، إن "صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة من الجليل الأعلى".