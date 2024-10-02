حزب الله: تدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة

أعلن حزب الله/ جناحه العسكري، اليوم الأربعاء، (2 تشرين الأول 2024)، عن تدميره 3 دبابات للجيش الإسرائيلي في اشتباكات مسلحة جنوبي لبنان.

وقال اعلام الحزب في بيان، أنه "ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 بِتدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس". واكد البيان ان الدبابات احترقت بمن فيها من جنود

وتتواصل الاشتباكات المسلحة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.