الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
سوريا - لبنان - فلسطين
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أحداث لبنان وأسباب هستيريا وتوحش الصهاينة
وكالة انباء براثا
88
2024-10-02
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكالة الأنباء السورية: استشهاد ثلاثة مدنيين في عدوان صهيوني استهدف أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق
مواجهات عنيفة تدور بين ابطال حزب الله و جيش الاحتلال في بلدتي يارون ومارون الراس
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أحداث لبنان وأسباب هستيريا وتوحش الصهاينة
عاجل| حزب الله: أوقعنا تجمعاً من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، بعد استهدافهم بصاروخ موجه بين بلدة العديسة و"مسكاف عام".
مقتل 14 جنديا من احفاد القردة والخنازير باشتباكات جنوب لبنان
جيش الإحتلال يغلق عدة حواجز ويعرقل حركة المواطنين في الضفة الغربية
جيش الاحتلال يعترف بتضرر مواقعه العسكرية بسبب الهجوم الإيراني!
الكيان الصهيونى يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة "شخصا غير مرغوب فيه"!
حزب الله يعلن قصف تجمعاً لقوات العدو الصهيوني في ثكنة أفيفيم
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الصهيوني شرق موقع البحري
الاكثر مشاهدة في (
سوريا - لبنان - فلسطين
)
72 ساعة
صحة لبنان، تعلن حصيلة ضحايا الهجوم الصهيوني على صيدا
287
إذاعة جيش العدو: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على الشمال منذ الصباح
267
الرئيس الإيراني يصل إلى مكتب حزب الله بطهران للتعزية
248
مجاهدوا حزب الله يستهدفون تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح
241
عاجل| مصادر صحفية: سقوط 4 صواريخ بمحيط قاعدة "كيلع" في الجولان السوري المحتل، دون تفعيل صافرات الإنذار.
235
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك