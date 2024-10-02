سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل 14 جنديا من احفاد القردة والخنازير باشتباكات جنوب لبنان


أكدت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن 14 جنديا صهيونيا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

ويأتي هذا الاعتراف من جانب مصادر إسرائيلية، قال الجيش، الأربعاء، إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما.. سقط أثناء القتال في لبنان"، وفقا لفرانس برس.

وكان حزب الله قال، في بيان في وقت سابق اليوم، إنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية "متسللة" الى بلدة في جنوب لبنان.

وذكر الحزب في بيان "تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو المتسللة إلى بلدة مارون الراس"، في جنوب لبنان، مشيرا إلى "استمرار" الاشتباكات التي قال إنها أوقعت "إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قال حزب الله حزب إنه فجّر عبوة بقوة إسرائيلية في محيط بلدة يارون الحدودية".

من ناحيته، أعلن الجيش اللبناني الأربعاء أن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت إحدى وحداته أثناء عملها على فتح طريق في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة عسكري بجروح".

وقال الجيش في بيان "أصيب أحد العسكريين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون- حاصبيا عند مدخل بلدة كوكبا لتأمين عبور المواطنين".

يأتي هذا فيما أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم أيضا، بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني على الدولة العبرية.

وغداة الهجوم الإيراني على إسرائيل، اعترف الجيش الصهيوني الغادر الجبان عن تضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني، وزعم انه لا يوجد ضرر كبير في البنية التحتية".

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