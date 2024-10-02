سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال يغلق عدة حواجز ويعرقل حركة المواطنين في الضفة الغربية


كثّفت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء إجراءاتها الأمنية على معظم مداخل ومخارج محافظات الضفة الغربية. فبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فقد شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها في محيط رام الله والبيرة والقدس ونابلس والخليل وأريحا وطوباس.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجزي عين سينيا وعطارة، وتواصل إغلاق المدخل الشمالي لمدينة البيرة، فيما شهد محيط مدينة القدس أزمات مرورية خانقة بعد تفتيش الجنود على حاجز "جبع" شمالي المدينة للمركبات الخارجة من رام الله باتجاه الجنوب.

 فيما أغلقت القوات الإسرائيلية حاجز "الحمرا" شرق نابلس في كلا الاتجاهين الواصل بين نابلس وأريحا والأغوار.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إغلاق مناطق رأس الجورة وسدة الفحص والنشاش في محافظة الخليل، فيما يستمر إغلاق المدخل الشمالي لأريحا. كما شهد حاجزا "المربعة" وعورتا في محيط مدينة نابلس أزمة مرورية خانقة تسببت فيها عمليات تفتيش الجنود الدقيقة للمركبات.

كذلك أغلق حاجز تياسير شرق مدينة طوباس أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين، وأرجعت مركباتهم ومنعتهم من الوصول إلى أماكن عملهم في الأغوار الشمالية.

وفي ذات الصدد، ذكر مدير التربية والتعليم عزمي بلاونة، إن حوالي 130 معلما لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارس الأغوار الشمالية، وحوالي 800 طالب وطالبة جزء منهم من المضارب البعيدة، لم يلتحقوا بالمدارس بسبب عدم وصول حافلات التربية لنقلهم إلى المدارس جراء الإجراءات الإسرائيلية.

كما أغلقت القوات الإسرائيلية بوابة عاطوف جنوب شرق طوباس أمام حركة المزارعين، وتواصل إغلاق حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن حاجز عناب العسكري مغلق من خلال بواباته الحديدية، ومنعت حركة تنقل المركبات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحاجز تمر منه المركبات القادمة من محافظات الضفة للوصول إلى طولكرم أو الخروج منها، ما اضطر السائقين إلى سلوك طرق فرعية ترابية تستغرق ساعات طويلة.

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