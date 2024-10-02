سوريا - لبنان - فلسطين

الكيان الصهيونى يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة "شخصا غير مرغوب فيه"!


صرّحت وزارة خارجية الإحتلال الصهيوني أن وزير خارجيتها يسرائيل كاتي، قرر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل، حيث ذكرت الخارجية في بيان: "قرر وزير الخارجية إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة".

وتابعت، "سيذكر غوتيريس باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو غوتيريش".

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