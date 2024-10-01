ميقاتي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح مليون شخص بسبب عدوان إسرائيل

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على أن بلاده تواجه اليوم واحدة من أخطر المحطات في تاريخها، مع نزوح حوالى مليون شخص بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان.

وذكر ميقاتي في مستهل اجتماعه مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، "نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالي مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان. ونحن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".

وثمن ميقاتي الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة ودعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة. كما وجه نداء "بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الاساسية للمدنيين النازحين".

وختم اجتماعه قائلا: "أناشدكم جميعا الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية ابناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم".