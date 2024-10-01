بيروت: قطع طريق الكولا بعد العثور على صاروخ لم ينفجر!

صرّحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بقطع الطريق من الجامعة العربية باتجاه الكولا في العاصمة بيروت بعد العثور على صاروخ لم ينفجر، حيث أوضحت أن الصاروخ عثر عليه بالقرب من المبنى الذي كان استهدفه العدو ليل الأحد- الاثنين، وستعمل الاجهزة المعنية على نقله من المبنى لتفجيره.

وكان جيش الإحتلال قد استهدف شقة داخل مبنى سكني في منطقة الكولا، وقد أدت إلى استشهاد ثلاثة من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وهذه كانت المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الحربي الصهيوني مناطق خارج الضاحية الجنوبية منذ بدء هجومه الواسع على لبنان، إذ يشن جيش الاحتلال هجوما واسعا على مناطق جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد والضاحية الجنوبية في بيروت.