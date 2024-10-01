سوريا - لبنان - فلسطين

بيروت: قطع طريق الكولا بعد العثور على صاروخ لم ينفجر!


صرّحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بقطع الطريق من الجامعة العربية باتجاه الكولا في العاصمة بيروت بعد العثور على صاروخ لم ينفجر، حيث أوضحت أن الصاروخ عثر عليه بالقرب من المبنى الذي كان استهدفه العدو ليل الأحد- الاثنين، وستعمل الاجهزة المعنية على نقله من المبنى لتفجيره.

وكان جيش الإحتلال قد استهدف شقة داخل مبنى سكني في منطقة الكولا، وقد أدت إلى استشهاد ثلاثة من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وهذه كانت المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الحربي الصهيوني مناطق خارج الضاحية الجنوبية منذ بدء هجومه الواسع على لبنان، إذ يشن جيش الاحتلال هجوما واسعا على مناطق جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد والضاحية الجنوبية في بيروت. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تأجيل العام الدراسي في لبنان لمدة أسبوع
ميقاتي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح مليون شخص بسبب عدوان إسرائيل
بيروت: قطع طريق الكولا بعد العثور على صاروخ لم ينفجر!
جيش الاحتلال يدعو سكان عدد من القرى في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورًا!
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رشقة صاروخية من لبنان
إذاعة جيش العدو: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على الشمال منذ الصباح
مجاهدوا حزب الله يستهدفون تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح
مسؤولون أمريكيون ومصادر إسرائيلية: غزو بري محدود في جنوب لبنان سيبدأ قريباً
عاجل| مصادر صحفية: سقوط 4 صواريخ بمحيط قاعدة "كيلع" في الجولان السوري المحتل، دون تفعيل صافرات الإنذار.
الرئيس الإيراني يصل إلى مكتب حزب الله بطهران للتعزية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك