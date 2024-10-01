سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الاحتلال يدعو سكان عدد من القرى في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورًا!


دعا جيش الاحتلال الصهيوني، سكان أكثر من 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان بضرورة إخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأولي، وعدم التوجه جنوبا، حيث ذكر جيش الاحتلال في بيانه: "سكان جنوب لبنان في القرى التالية: يارون، عين ابل، مارون الراس، طيري، حداثا عيتا الجبل، جميجيمة، تولين، دير عامص، برج قلاويه، البياضة، زبقين، جبال البطم، صربين، الشعيتية، كنيسة، الحنية، معركة، غندورية، دير قانون، مالكية الساحل، برج الشمالي، ابل السقي، صريفا، دير قانون النهر، العباسية، الرشيدية، بنت جبيل، عيترون.

نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده.. ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

ونشر إعلام جيش العدو: "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي أنقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا، ممنوع عليكم التوجه جنوبا، أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر. سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".

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جيش الاحتلال يدعو سكان عدد من القرى في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورًا!
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