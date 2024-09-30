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سوريا - لبنان - فلسطين
مجاهدوا حزب الله يستهدفون تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح
وكالة انباء براثا
94
2024-09-30
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