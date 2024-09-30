مسؤولون أمريكيون ومصادر إسرائيلية: غزو بري محدود في جنوب لبنان سيبدأ قريباً

كشفت صحف ومواقع أمريكية، اليوم الإثنين، (30 أيلول 2024)، عن مساعي وخطط إسرائيلية لغزو بري – محدود- لجنوب لبنان ما استمرار الغارات على مواقع حزب الله.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين، ان "إسرائيل نفذت عمليات خاصة داخل الأراضي اللبنانية قرب الحدود"، مشيرين الى، ان "غارات إسرائيل في الأراضي اللبنانية ليست توغلا بريا حتى وسط الاستعداد لعملية برية".

فيما نقل موقع جيروزاليم بوست عن مصادر، ان "العد التنازلي لعملية برية في جنوب لبنان يتحرك أسرع مما كان متوقعا".

ولفتت المصادر الى ان "تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن توقعه استخدام سلاح الدبابات قريبا بمثابة بيان حقيقي لنوايا إسرائيل".

كما نقلت جيروزاليم بوست عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها، أنهم "مندهشون من عدم فعالية حزب الله بالرد خصوصا بعد اغتيال أمينه العام حسين نصر الله".

وتفيد هذه المصادر، بأنه "لم يتخذ قرار بشأن شكل وحجم الغزو البري ومن المتوقع أن يقتصر على أجزاء من جنوب لبنان".

أما صحيفة واشنطن بوست فقد نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله، ان "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان ستبدأ قريبا".

وأضاف المسؤول الأمريكي، ان "العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها ضد حزب الله عام 2006".

وتابع بالقول: "عملية إسرائيل البرية المحتملة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود".

في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، أنهم "يعتقدون أننا أقنعنا إسرائيل بعدم تنفيذ غزو بري واسع لجنوب لبنان، ولكن نعتقد أن إسرائيل تخطط الآن لشن غارات أصغر حجما هناك، وان إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها لا تنوي متابعة هذه التوغلات بعملية أكبر".

وكان نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ان قوات حزب الله مستعدة لاي هجوم بري واوضح سماحته اننا مستعدون اذا قرر الاسرائيلي ان يدخل بريا فقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري ونحن اعدينا وتجهزنا وبالتوكل على الله واثقون ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين