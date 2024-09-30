إسقاط مسيرة أمريكية شمالي اليمن

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة أمريكية دون طيار من طراز MQ_9 في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب أنه "أُسْقِطَت طائرة أمريكية من نوع MQ9 شرقي محافظة صعدة".

وأضافت أنه "تم توثيق حطام الطائرة الأمريكية دون تفاصيل"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة بشأن الأمر، وفق وكالة "الأناضول".

وفي 16 أيلول الجاري، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيرة أمريكية هي العاشرة من هذا النوع التي تمكنت من إسقاطها في "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادًا لغزة".

و"تضامنًا مع غزة" التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أن "السفن الأمريكية والبريطانية كافة باتت تعتبر ضمن أهدافها العسكرية".