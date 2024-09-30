سوريا - لبنان - فلسطين

صحة لبنان: أكثر من 460 بين شهيد وجريح خلال ال 24 ساعة الماضية


صرّحت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن استشهاد واصابة اكثر من 460 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية بغارات إسرائيلية على بلدات وقرى لبنانية عديدة، حيث ذكرت الوزارة في بيانها، ان 105 شهيد و 359 جريح، هي حصيلة غارات العدو الصهيوني في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.

وتشهد لبنان اليوم الثامن من العدوان الإسرائيلي والغارات التي بدأت منذ 23 سبتمبر، والتي أدت  الى استشهاد واصابة الالاف، فضلا عن نزوح اكثر من مليون لبناني، ومغادرة اكثر من 70 الف منهم الى خارج البلاد.

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