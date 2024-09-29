صحة لبنان، تعلن حصيلة ضحايا الهجوم الصهيوني على صيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، عن حصيلة ضحايا الهجوم الصهيوني، على عين الدلب بقضاء صيدا جنوبي لبنان، إذ أوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، إن "حصيلة الهجوم على عين الدلب، ارتفع حيث بلغ عدد الشهداء 32 والجرحى 53".

كما صرّحت وسائل إعلام دولية، أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الجثث والجرحى من تحت ركام المبنى المستهدف في عين الدلب.

في ذات السياق، ذكرت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الاحد، ان جيش الإحتلال نفذ ثلاث غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال نصف ساعة.