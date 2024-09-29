صحة غزة: حصيلة جديدة لشهداء الحرب الصهيونية على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 41595 شهيداً، و96251 جريحا.

وذكرت الوزارة في تقريرها: "وصل مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء و41 اصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية".

كما أوضح التقرير أن عددا من الشهداء والمصابين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.