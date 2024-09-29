الحكومة اللبنانية تعلن نزوح مليون مواطن عن الجنوب بسبب الضربات الإسرائيلية

صرّح وزير البيئة رئيس خلية الأزمة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، عن نزوح نحو مليون مواطن عن مناطق الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة.

كذلك أصدرت إسرائيل خلال اليومين الماضيين توجيهات لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وجنوب لبنان والبقاع، والتي أدت إلى موجات نزوح من جنوبي البلاد وسط غارات إسرائيلية مكثفة.

وتعرضت بلدات في وسط وشرق وجنوب لبنان ليلة السبت، لغارات جوية إسرائيلية تعد الأعنف منذ الثامن من أكتوبر 2023، أدت لسقوط قتلى وجرحى.

في ذات السياق، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أنه جرى تسجيل 1640 شهيدًا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام.