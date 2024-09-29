مئات آلاف من اللبنانيين يغادرون منازلهم!

صرّح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ومنسق خطة الطوارئ ناصر ياسين بأن مئات آلاف اللبنانيين فروا من منازلهم خلال 24 ساعة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حيث ذكرت وكالة "رويترز" أن "مئات آلاف اللبنانيين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية".

وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن أكثر من 50 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا نتيجة تصاعد الصراع مع إسرائيل، بينما أصبح أكثر من 200 ألف شخص نازحين داخليا في لبنان.

وعقب تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان بعض أحياء الضاحية بضرورة الإخلاء، شهدت شوارع بيروت ازدحاما غير معتاد في ساعات متأخرة من الليل، حيث تكون عادة خالية ومعتمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملية "سهم الشمال" ضد لبنان، حيث استهدفت غاراته مناطق الجنوب والبقاع مخلفة مئات الشهداء، بالمقابل، يواصل حزب الله إطلاق صواريخه نحو شمال إسرائيل.