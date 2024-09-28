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إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي


أفادت مراسلة القناة الروسية في بيروت اليوم السبت بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل، حيث أشارت إلى سماع دوي صفارات الإنذار في أكثر من 30 مستوطنة إسرائيلية وعكا ونهاريا، وسماع دوي ما لا يقل عن 10 انفجارات في سماء خليج حيفا.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت شن هجوم بصواريخ "فادي 1" على مستوطنة كابري الإسرائيلية، واستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصواريخ "فادي 3".

كما ذكرت مراسلة القناة بإطلاق رشقات صاروخية متتالية باتجاه الشمال الإسرائيلي وسماع دوي صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات.

وبيّنت أن صافرات الإنذار دوت في الجليل الغربي ووسط الجليل وشرق تل أبيب وفي المنطقة الساحلية ووادي يزرعيل ووادي عارة جنوبي حيفا ومدينة عكا وشمال الضفة الغربية ومنطقة الكرمل.

ودخلت المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة منذ فجر الاثنين ولغاية اللحظة على مناطق متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من "حزب الله".

مما ادى لنزوح آلاف اللبنانيين عن الجنوب باتجاه بيروت والشمال، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين. 

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