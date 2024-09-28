سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على بيروت وتحذر من تصعيد خطير

أدانت الخارجية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على بيروت، مؤكدة أن الإصرار على هذه الجرائم اللاإنسانية سيجر المنطقة برمتها نحو تصعيد خطير يصعب التنبؤ بنتائجه.

وجاء في بيان الخارجية السورية: "يستمر الكيان الإسرائيلي في حربه الوحشية على دول المنطقة، في فلسطين ولبنان وسوريا، حيث ارتكب مساء أمس جريمة جديدة بحق الإنسانية، باستهدافه لمربع سكني في الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت مما أدى لتدمير عدد من الأبنية فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الأبرياء".

وأضافت الخارجية: "تدين سوريا بأشد العبارات كل هذه الجرائم المتواصلة، وتجدد تأكيدها على أن إصرار الكيان الإرهابي الإسرائيلي على سفك الدماء وارتكاب جميع أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يندى لها الجبين سيؤدي إلى جر المنطقة برمتها نحو تصعيد خطير يصعب التنبؤ بنتائجه".

وختمت الخارجية بيانها بالقول: "سوريا تستنكر صمت العالم أمام هول هذه الجرائم التي لم تشهد البشرية مثيلا لها منذ عقود، وتؤكد مجددا على حق شعوب المنطقة بالدفاع عن نفسها في مواجهة هذا العدوان الإرهابي الإسرائيلي".

وكان جيش الإحتلال قد أعلن أمس الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار مراسل القناة الروسية، إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت اربعة مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت كان الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله.

في ذات السياق، أكد مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" للتلفزيون الايراني أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".

كما اعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من "حزب الله" أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حي يرزق".