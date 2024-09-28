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مسؤول لبناني يوضح كيف تم إخفاء المتفجرات في أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان!


نقلت شبكة CNN عن مسؤول لبناني أن الخطة الإسرائيلية لاستهداف قيادة "حزب الله" بتفجير أجهزة اتصالهم اللاسلكية في آن واحد، اعتمدت على متفجرات دسّت في أجهزتهم بصورة تجعل اكتشافها صعبا، حيث تحدث مسؤول لبناني مطلع على سير التحقيق لشبكة CNN بأنه تم إخفاء المواد المتفجرة داخل بطاريات أجهزة الاتصال اللاسلكي بطرق متطورة ومعقدة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها، لكنه لم يوضح المزيد حول نوع الفحوصات التي خضعت لها الأجهزة قبل دخولها البلاد.

وبحسب الشبكة، قام المسؤولون اللبنانيون بإجراء تفجيرات متعمدة لعدد من الأجهزة التي لم تنفجر، ولاحظوا مدى وشدة الدمار والأذى الذي كان من الممكن أن تسببه لأصحابها.

في ذات السياق، أوضح شون مورهاوس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وخبير في تفكيك المتفجرات، إن الجهاز المتفجر البدائي يحتوي على خمسة مكونات رئيسية هي مصدر طاقة ومُفجّر ومُشعل وشحنة متفجرة، وحاوية تضم الأجزاء السابقة.

وأشار هومارس إلى أن تحويل أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان إلى أسلحة متفجرة تطلب وجود مُفجّر وشحنة متفجرة فقط، حيث إن الأجهزة تحتوي بالفعل على المكونات الثلاثة الأخرى.

وبين أنه "كان لابد من القيام بذلك بطريقة تجعل المتفجرات غير مرئية"، مضيفا أن إحدى الطرق للقيام بذلك كانت تعديل البطارية نفسها أي زرع مفجر إلكتروني وشحنة متفجرة صغيرة داخل غلافها المعدني، ما سيجعل من المستحيل اكتشافها بالتصوير، على سبيل المثال الأشعة السينية.

ومن الجدير بالذكر أن لبنان شهد يومي 17و18 سبتمبر، تفجير أجهزة اتصال لاسلكية (ووكي توكي وبيجر)،  في مناطق لبنانية مختلفة. وأسفرت التفجيرات عن إستشهاد العشرات وإصابة الآلاف من المدنيين.

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