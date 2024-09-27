إيران: هجوم ضاحية بيروت جريمة حرب ونُفذ بقنابل أمريكية

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مساء اليوم الجمعة، (27 أيلول 2024)، قيام إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بأنها "جريمة حرب".

وذكر كنعاني في بيان له نشرته الخارجية"إن هذا الهجوم الهمجي، الذي تم تنفيذه بالقنابل التي تبرع بها النظام الأمريكي للكيان الصهيوني المتمرد، يعتبر انتهاكا صارخا لقوانين وأنظمة القانون الدولي ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه الوطني".

وأضاف "إن استمرار جرائم النظام الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان يظهر بوضوح أن دعوة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلى وقف إطلاق النار هي خداع واضح".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "الجمهورية الإسلامية تجدد تأكيدنا على دعم إيران القوي لشعب ومقاومة لبنان"، مضيفاً "الكيان الأميركي شريك للكيان الصهيوني في هذه الجريمة ويجب محاسبته".

وكانت غارات جوية إسرائيلية غادرة جبانة، استهدفت مساء الجمعة، مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ويعد هذا الهجوم هو الأعنف منذ بدء التصعيد الحدودي بين إسرائيل وحزب الله في أكتوبر الماضي.