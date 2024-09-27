لافروف يعرب عن تضامن روسيا مع الشعب اللبناني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تضامن روسيا مع الشعب اللبناني معربا عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا بسبب التصعيد الحالي للصراع بين لبنان وإسرائيل.

وقال لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن تعازينا وتضامننا مع الشعب اللبناني، وسنكون مهتمين للغاية بسماع تقييمكم لما يحدث".

بدوره، أكد وزير الخارجية اللبناني رغبته في إطلاع الجانب الروسي على الوضع الراهن في المنطقة، قائلا: "نود أن نطلعكم على ما يحدث الآن".